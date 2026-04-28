Вучич заявил о желании заключить с Украиной соглашения о поставках удобрений

Сербия планирует заключить с Украиной соглашения о поставках удобрений для сельскохозяйственного сектора. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции по итогам встречи с швейцарским главой Ги Пармеленом, передает ТАСС.

«Мы пытаемся заключить с Украиной и некоторыми другими странами соглашения о свободной торговле или специальные бартерные соглашения по удобрениям», — сообщил он.

Сербский лидер подчеркнул, что Белград стремится обеспечить сербских фермеров удобрениями, но сталкивается с множеством трудностей. Он также добавил, что «ситуация в мире становится все сложнее».

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Евросоюз только затягивает завершение конфликта на Украине, что будет на пользу России. Он подчеркнул, что Евросоюз хочет ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, однако эти усилия не приносят результатов.