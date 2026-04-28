19:32, 28 апреля 2026Мир

Сербия захотела заключить сделку с Украиной

Вучич заявил о желании заключить с Украиной соглашения о поставках удобрений
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия планирует заключить с Украиной соглашения о поставках удобрений для сельскохозяйственного сектора. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции по итогам встречи с швейцарским главой Ги Пармеленом, передает ТАСС.

«Мы пытаемся заключить с Украиной и некоторыми другими странами соглашения о свободной торговле или специальные бартерные соглашения по удобрениям», — сообщил он.

Сербский лидер подчеркнул, что Белград стремится обеспечить сербских фермеров удобрениями, но сталкивается с множеством трудностей. Он также добавил, что «ситуация в мире становится все сложнее».

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Евросоюз только затягивает завершение конфликта на Украине, что будет на пользу России. Он подчеркнул, что Евросоюз хочет ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, однако эти усилия не приносят результатов.

    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

    Московичам перечислили обязательные работы на даче в майские праздники

    Россиянин получил 6,5 года за комментарий в мессенджере

    Кита Тимми решили погрузить на баржу и отвезти в Атлантический океан

    КСИР уличили в захвате власти в Иране

    В выходе ОАЭ из ОПЕК увидели подтверждение одной тенденции

    Шесть человек погибли при сходе снега на руднике в российском регионе

    В России захотели создать новый реестр

    Россия создаст двойник города в дальнем космосе

    В российском городе ураганный ветер снес крышу дома и скамейки

    Все новости
