На Западе высказались о растущей силе России в конфликте на Украине

Европейский союз может только затягивать завершение конфликта на Украине, что будет выгодно России. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«У европейцев нет стратегии, которая позволила бы им победить, у них нет и дипломатической стратегии. Все, что они могут, — это максимально затягивать конфликт», — рассказал он.

По словам эксперта, Евросоюз пытается ослабить Россию, используя конфликт на Украине, однако эти усилия остаются безрезультатными. «Россия не ослабла — она стала сильнее. Ее армия сейчас значительно больше, чем была четыре года назад», — заключил он.

Ранее стало известно, что высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о ситуации в конфликте в Иране могут усилить раскол между Вашингтоном и Европой. Отмечается, что слова немецкого лидера говорят о пересмотре европейскими лидерами своих отношений с США.