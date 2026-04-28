Европейский союз может только затягивать завершение конфликта на Украине, что будет выгодно России. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«У европейцев нет стратегии, которая позволила бы им победить, у них нет и дипломатической стратегии. Все, что они могут, — это максимально затягивать конфликт», — рассказал он.
По словам эксперта, Евросоюз пытается ослабить Россию, используя конфликт на Украине, однако эти усилия остаются безрезультатными. «Россия не ослабла — она стала сильнее. Ее армия сейчас значительно больше, чем была четыре года назад», — заключил он.
Ранее стало известно, что высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о ситуации в конфликте в Иране могут усилить раскол между Вашингтоном и Европой. Отмечается, что слова немецкого лидера говорят о пересмотре европейскими лидерами своих отношений с США.