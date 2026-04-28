20:02, 28 апреля 2026Экономика

Спрос на «вторичку» в России упал

Риелтор Барсуков: Инвесторы потеряли интерес к вторичному жилью
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские инвесторы потеряли интерес к вторичному жилью, теперь такие квартиры покупают в основном для личного пользования. Об этом заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН.

По словам эксперта, «вторичку» до сих пор приобретают под флиппинг, но больше не берут для временной сдачи в аренду и последующей перепродажи в период роста цен. «Во-первых, цены начали расти только в конце 2025 года. К концу текущего года они могут вырасти еще на 5-10 процентов. Банальный депозит будет даже интереснее. Так что в основном сейчас покупают квартиры для личного пользования», — пояснил Барсуков.

Он добавил, что на данный момент однокомнатная квартира на вторичном рынке дороже аналогичного объекта в новостройке в том же районе примерно на 10-15 процентов.

Ранее россияне назвали важнейшие критерии при покупке жилья. Большинство (53 процента) рассматривают приобретение квартиры на срок более 15 лет.

