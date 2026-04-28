Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:47, 28 апреля 2026

Табачника взяли со взрывчаткой

Запорожский суд дал 12 лет жителю Мелитополя за диверсионную деятельность
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 25-летнего жителя Мелитополя З. за участие в диверсионной деятельности и незаконный оборот взрывчатки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденного отправят в колонию строгого режима, также его оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Из приговора следует, что он работал продавцом табачных изделий в павильоне на рынке «Рижский». В январе 2023 года у него завязались хорошие отношения с одним из постоянных покупателей. Молодые люди сблизились на почве негативного отношения к проведению СВО. Спустя некоторое время новый знакомый признался табачнику, что работает на Главное разведывательное управление Минобороны Украины, и предложил заняться диверсионной деятельностью на территории России, обещая вознаграждение.

Через несколько дней куратор попросил мелитопольца обеспечить ему прикрытие во время закладки в тайник взрывчатого вещества. З. позвал на прогулку нескольких знакомых, не сообщая им об истинной цели вояжа, и вместе с агентом ГРУ они отправились на одну из улиц Мелитополя. Во время променада был оборудован схрон для диверсантов. После этого З. взяли сотрудники правоохранительных органов.

Его подельник в феврале 2025 года был осужден Запорожским областным судом на 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в виде 26 лет заключения двум наводчикам ракетно-бомбовых ударов ВСУ по местам дислокации Росгвардии и управления ФСБ России в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok