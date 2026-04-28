Установлены причастные к ракетным ударам по дислокации Росгвардии и ФСБ

Суд дал по 26 лет наводчикам ударов по Росгвардии и ФСБ в Запорожской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор наводчикам ракетно-бомбовых ударов ВСУ по местам дислокации Росгвардии и управления ФСБ России в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гражданин Украины Денис Глущенко и россиянин Александр Малышев признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта и шпионаже. Они осуждены на 26 лет лишения свободы каждый, из них на первые пять лет их отправят в тюрьму.

Суд установил, что Глущенко и Малышев в 2022 году, находясь в Мелитополе, связались с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. В феврале 2023 года они через мессенджеры передавали информацию о размещении на территории региона российских военнослужащих и правоохранительных органов.

В итоге ВСУ нанесли ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений ФСБ и Росгвардии в Запорожской области. 17 октября 2023 года Глущенко и Малышева задержали. Оба полностью признали свою вину.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд дал до 20 лет колонии трем жителям — Владиславу Матухненко, Евгении Кудряшовой и Антону Есауленко — за поджоги на железной дороге.