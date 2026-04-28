16:40, 28 апреля 2026Мир

Трамп сделал заявление о состоянии Ирана

Трамп: Иран только что сообщил, что находится в «состоянии коллапса»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Luis Magana / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сообщил Вашингтону о нахождении в «состоянии коллапса». Об этом он рассказал на странице в социальной сети Truth Social.

«Иран только что сообщил нам, что он находится в "состоянии коллапса". Они хотят, чтобы мы "открыли Ормузский пролив" как можно скорее, пока они пытаются выяснить ситуацию со своим лидерством (что, я верю, они смогут сделать!)» — написал американский лидер.

Он также выразил благодарность за внимание к этому вопросу.

Ранее стало известно, что Трамп заявил советникам, что не удовлетворен предложением Ирана по открытию Ормузского пролива и завершению войны. Отмечается, что предложение Ирана вызвало оживленные споры внутри администрации о том, у какой стороны больше рычагов давления и кто лучше выдержит экономические последствия блокады.

    Последние новости

    Польша освободила российского археолога, которого должны были выдать Киеву. Вызволить ученого помог Лукашенко

    Выпавший в Москве апрельский снег назвали климатической нормой

    Медвежат Клепу и Кристину вернули в дикую природу на родине

    Волочкова высмеяла слухи о своем здоровье

    Альпинист выжил после падения со 152-метровой высоты

    Стрелявшего на ходу из машины россиянина задержали

    Президент Финляндии высказался о возобновлении контактов с Россией

    Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

    Врач назвал неожиданную пользу ограничений интернета для здоровья

    Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
