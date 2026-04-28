ЦБ понизил курс доллара в России

ЦБ понизил официальный курс доллара в России до 74,69 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 29 апреля, составят 74,69 рубля. Для сравнения, во вторник, 28 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 74,81 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты на 12 копеек.

Схожую динамику продемонстрировал официальный курс евро. Котировки европейской валюты понизили почти на 30 копеек — с 87,88 до 87,59 рубля. Курс китайского юаня, в свою очередь, остался почти без изменений, на уровне 10,94 рубля.

Затяжному укреплению рубля способствует ряд факторов, включая слабый спрос на валюту на внутреннем рынке, рост мировых цен на нефть и сокращение российского импорта. Впрочем, многие аналитики считают нынешний расклад сил в валютной паре рубль/доллар невыгодным для национальной экономики.

При нынешних котировках рубля, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, российские экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет недосчитывается поступлений с продаж энергоресурсов. Последняя проблема особенно актуальна с учетом стремительного роста дефицита госказны. Более оптимальным вариантом Костин назвал коридор 90-100 рублей за доллар. Однако жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, сетовал руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, способствует лишь дополнительному укреплению рубля.