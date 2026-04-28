Бывший СССР
07:29, 28 апреля 2026

В Киеве запаниковали после одного решения Зеленского

Соскин: Зеленский продлением мобилизации разрушает основу украинского народа
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Решение украинского лидера Владимира Зеленского о продлении мобилизации подтвердило, что Киев привержен уничтожению народа. Такой вывод сделал в эфире YouTube-канала бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Никакого мира не будет. Абсолютно не будет мира. (...) Он [Зеленский] продлевает "могилизацию" и мобилизацию. (...) По сути, Зеленский и его окружение полностью разрушают основы существования народа», — заявил эксперт.

Таким образом Соскин прокомментировал сообщение о том, что Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 4 мая еще на 90 дней.

Ранее эксперт заявил, что Украина не может выйти на мирное соглашение с Россией из-за нежелания Киева завершать конфликт. По словам Соскина, украинский президент настроен продолжать боевые действия.

