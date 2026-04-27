Бывший СССР
21:11, 27 апреля 2026

В Киеве заявили о невозможности мирного соглашения с Россией

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Украина не может выйти на мирное соглашение с Россией из-за нежелания Киева завершать конфликт. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский настроен продолжать боевые действия, поэтому хочет вновь продлить мобилизацию и военное положение в стране. При этом, как подчеркнул эксперт, Зеленский не имеет конституционного права на принятие таких решений.

«Все время удары по предприятиям. И вопрос заключается в том, что Зеленский и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. Никакого мира не будет», — убежден он.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку. Он предположил, что украинский президент целенаправленно врет о своей готовности к встрече с главой России Владимиром Путиным, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.

    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

    Трамп потребовал уволить телеведущего за шутку про его жену

    Белый дом назвал причину покушения на Трампа

    Трамп обсудил идеи Ирана по открытию Ормузского пролива

    Лавров назвал позицию России по Ирану

    На Западе заявили о шоке из-за вскрывшейся проблемы с кредитом для Украины

    Кардиолог назвал полное противопоказание к употреблению энергетиков

    День рождения закончился смертельной стрельбой из-за торта

    Сосна в Подмосковье упала на машину и попала на видео

    Все новости
