Соскин: Киев не может выйти на мирное соглашение с Россией

Украина не может выйти на мирное соглашение с Россией из-за нежелания Киева завершать конфликт. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский настроен продолжать боевые действия, поэтому хочет вновь продлить мобилизацию и военное положение в стране. При этом, как подчеркнул эксперт, Зеленский не имеет конституционного права на принятие таких решений.

«Все время удары по предприятиям. И вопрос заключается в том, что Зеленский и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. Никакого мира не будет», — убежден он.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку. Он предположил, что украинский президент целенаправленно врет о своей готовности к встрече с главой России Владимиром Путиным, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.