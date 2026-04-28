В Кремле объяснили необходимость механизма защиты прав миноритариев

Песков: Механизм защиты миноритариев в РФ поможет добросовестным приобретателям

Механизм защиты прав миноритарных акционеров в России, который поручил создать президент РФ Владимир Путин, нужен для обеспечения интересов добросовестных приобретателей акций, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Путин к 1 августа ждет от правительства, Центробанка (ЦБ) и Генпрокуратуры предложений по созданию соответствующего механизма.

Его применение, по словам представителя Кремля, понадобится в случаях, когда по решению суда происходит обращение активов в доход государства. «Очень важно при таких операциях, чтобы не страдали интересы миноритариев, которые являются добросовестными приобретателями. Вот преследуется эта цель», — подчеркнул Песков, отметив, что вывод о необходимости таких мер был сделан на основе «определенных ситуаций», которые ранее уже происходили.

В частности, широко обсуждался случай миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). После того как весной 2022 года его приватизация, состоявшаяся в 1992-м, была признана незаконной, акции изъяли сначала у мажоритарных акционеров предприятия, а позднее по иску прокурора меры распространили и на остальные ценные бумаги, принадлежащие около 2,3 тысячи миноритарных держателей. После этого Мосбиржа, где были куплены бумаги, вошла в число обжаловавших этот вердикт. ЦБ также подал апелляцию.

Осенью 2025 года Арбитражный суд Уральского округа дополнил решение об изъятии у миноритариев более чем 10 процентов акций СМЗ предписанием Росимуществу обеспечить выплату добросовестным акционерам компенсации по рыночной стоимости.