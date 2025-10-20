Миноритариям выплатят компенсацию за изъятые в доход государства акции российского завода

Росимущество обязали выдать инвесторам компенсацию за акции Соликамского завода

Базирующийся в Екатеринбурге Арбитражный суд Уральского округа дополнил решение об изъятии у миноритариев более чем 10 процентов акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) предписанием Росимуществу обеспечить выплату добросовестным акционерам компенсации по рыночной стоимости указанных бумаг. Об этом сообщает «Интерфакс».

В начале мая 2022 года суд признал незаконной проведенную в 1992-м приватизацию СМЗ. Изначально его акции изъяли только у мажоритарных акционеров предприятия, но спустя три месяца прокурор потребовал распространить меры и на остальные ценные бумаги. Весной 2024 года иск был полностью удовлетворен — в пользу РФ было решено передать акции, принадлежащие около 2,3 тысячи миноритарных держателей, после чего Мосбиржа, где были куплены бумаги, вошла в число обжаловавших этот вердикт.

Обеспокоенность прецедентами изъятия бумаг, приобретенных на бирже, выражала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. ЦБ также подал апелляционную жалобу на решение по акциям миноритариев предприятия из Пермского края.

В мае Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил принять новый судебный акт по указанному решению. При этом РБК тогда писал, что часть миноритариев, которые подавали жалобы в индивидуальном порядке, а затем отказались от них после того, как в Генпрокуратуре заявили о компенсации в размере 9,6 тысячи рублей за акцию, отмена решения первой инстанции не затронет.