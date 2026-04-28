Бывший СССР
13:37, 28 апреля 2026

В МИД предупредили Молдавию о последствиях выхода из СНГ

Озеров: Молдавия не сможет выйти из СНГ, сохранив права члена
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Молдавия не сможет выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ), сохранив за собой права страны-участника. Об этом заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров, передает РИА Новости.

«СНГ — это не благотворительность. Это корпус взаимных обязательств, нельзя отказаться от обязательств и оставить себе права», — заявил посол.

Он добавил, что договор о зоне свободной торговли может прекратить свое действие, а перечень документов, которые могут остаться, будут определять члены СНГ.

Ранее генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что органы СНГ рассмотрят такую возможность в течение года. Отмечается, что в соглашениях, в которых Кишинев хочет сохранить участие, для товаров рассматриваются льготные тарифы на пересечение границ.

    Последние новости

    «Дым от пожара виден с Красной Поляны». Крупный российский курорт оказался под ударом ВСУ. В Кремле выступили с заявлением

    На матери не вернувшегося участника СВО нажили 13 миллионов рублей

    Киркоров порадовался растущей славе его щенка

    СБУ «спасла» генерала ВСУ от покушения двух наркоманов

    Раскрыт удивительный фактор развития ожирения и болезней печени

    Набиуллина объяснила действия ЦБ цитатой одного из глав ФРС США

    Связанный с Пригожиным российский депутат решил уйти на СВО

    Россиянин с автоматом открыл стрельбу в подъезде жилого дома

    Кобра заползла в штаны туристу и укусила его за ногу во время шоу в отеле Египта

    Россиянам назвали неочевидные риски парковки под открытым небом

    Все новости
