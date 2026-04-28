В МИД предупредили Молдавию о последствиях выхода из СНГ

Озеров: Молдавия не сможет выйти из СНГ, сохранив права члена

Молдавия не сможет выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ), сохранив за собой права страны-участника. Об этом заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров, передает РИА Новости.

«СНГ — это не благотворительность. Это корпус взаимных обязательств, нельзя отказаться от обязательств и оставить себе права», — заявил посол.

Он добавил, что договор о зоне свободной торговли может прекратить свое действие, а перечень документов, которые могут остаться, будут определять члены СНГ.

Ранее генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что органы СНГ рассмотрят такую возможность в течение года. Отмечается, что в соглашениях, в которых Кишинев хочет сохранить участие, для товаров рассматриваются льготные тарифы на пересечение границ.