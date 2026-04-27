Бывший СССР
14:59, 27 апреля 2026Бывший СССР

Молдавия захотела остаться в части соглашений СНГ

Лебедев: Молдавия хочет остаться в экономических соглашениях СНГ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Молдавия хочет сохранить свое участие в экономических соглашениях Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое заявление сделал генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Насколько я знаю, Молдова тоже заявила, что выходит из СНГ, но планирует остаться в экономических соглашениях. Сейчас таких соглашений, по-моему, 92», — заявил он.

По словам Лебедева, органы СНГ рассмотрят такую возможность в течение года. Отмечается, что в соглашениях, в которых Кишинев хочет сохранить участие, рассматриваются льготные тарифы на пересечение границ для товаров.

Ранее в Молдавии объявили о своем выходе из СНГ. Он, согласно Уставу Содружества завершится через год после отправки Кишиневом заявления в Исполком СНГ, в апреле 2027 года.

