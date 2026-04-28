16:41, 28 апреля 2026Экономика

ОАЭ намерены нарастить поставки энергоносителей после выхода из ОПЕК

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Samir Aponte / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) считают, что глобальной экономике в будущем потребуется больше топлива. Страна готова работать на покрытие этих нужд, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, чьи слова со ссылкой на телеканал Sky News-Arabia приводит ТАСС.

Потребность в энергоносителях в мире будет расти, пояснил Аль-Мазруи. Выход из состава альянсов (ОПЕК и ОПЕК+) даст ОАЭ возможность помочь удовлетворить этот спрос, подчеркнул он. Этот прогноз, по словам главы Минэнерго, касается не только сырой нефти, а в том числе газа и нефтепродуктов.

Ранее министр заверил, что данная мера сильно не отразится на рынке, так как ограничения на поставки через Ормузский пролив еще сохраняются. Перед тем, как совершить этот шаг, страна тщательно проанализировала свои стратегии в энергетической и нефтегазовой сферах, обратил внимание он.

Во вторник, 28 апреля, стало известно, что Арабские Эмираты приняли решение выйти с 1 мая из состава ОПЕК и ОПЕК+. Данная мера соответствует долгосрочной экономической стратегии страны и подтверждает статус ОАЭ как «ответственного и надежного производителя», подчеркивается в сообщении госагентства WAM.

