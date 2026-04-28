16:05, 28 апреля 2026

Власти ОАЭ объяснили решение о выходе из ОПЕК

Дмитрий Воронин

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о выходе из ОПЕК принято в подходящий момент и не окажет значительного влияния на рынок благодаря сохраняющимся ограничениям поставок через Ормузский пролив. Соответствующие объяснения глава Минэнерго ближневосточной страны Сухейля аль-Мазруи приводит Reuters.

По словам министра, в ОАЭ пошли на этот шаг после тщательного анализа собственных стратегий в энергетической, нефтегазовой и других отраслях, решив, что «сейчас настал подходящий момент».

О том, что ОАЭ после шести десятилетий членства в организации стран-экспортеров нефти решили выйти из ОПЕК и альянса ОПЕК+ уже с 1 мая, во вторник сообщило информагентство WAM.

Там уточнили, что страна теперь сможет удовлетворить меняющийся спрос и будет постепенно наращивать добычу.

Цены на нефть пока не отреагировали на новости с Ближнего Востока. К моменту написания материала они продолжают расти примерно на три процента в рамках торгового дня.

