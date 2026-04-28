Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:38, 28 апреля 2026Экономика

Новое подорожание нефти связали с тупиком в переговорах по поводу Ормузского пролива

Нефть подорожала до $111,8 за баррель марки Brent
Дмитрий Воронин

Фото: Stringer / Reuters

Мировые цены на нефть вновь растут, прибавляя к 14:21 по московскому времени 3,31 процента, до 111,81 доллара за баррель марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Подорожание фиксируется второй день подряд на фоне зашедших в тупик попыток положить конец ближневосточному конфликту и открыть поставки через Ормузский пролив. На связь происходящего с позициями Вашингтона и Тегерана указывают эксперты.

По словам Хорхе Леона из консталтинговой компании ‌Rystad Energy, которого цитирует Reuters, с учетом отсутствия ясных перспектив возобновления судоходства рынок быстро проводит переоценку рисков, что и отражает динамика цен. Аналитик подчеркнул, что даже в случае заключения соглашения между США и Ираном, оно, скорее всего, будет ограниченным и не решит проблему прохода через пролив.

Накануне банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости нефти на четвертый квартал с 80 до 90 долларов за баррель, допуская рост средней цены и до 120 долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok