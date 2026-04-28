Новое подорожание нефти связали с тупиком в переговорах по поводу Ормузского пролива

Нефть подорожала до $111,8 за баррель марки Brent

Мировые цены на нефть вновь растут, прибавляя к 14:21 по московскому времени 3,31 процента, до 111,81 доллара за баррель марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Подорожание фиксируется второй день подряд на фоне зашедших в тупик попыток положить конец ближневосточному конфликту и открыть поставки через Ормузский пролив. На связь происходящего с позициями Вашингтона и Тегерана указывают эксперты.

По словам Хорхе Леона из консталтинговой компании ‌Rystad Energy, которого цитирует Reuters, с учетом отсутствия ясных перспектив возобновления судоходства рынок быстро проводит переоценку рисков, что и отражает динамика цен. Аналитик подчеркнул, что даже в случае заключения соглашения между США и Ираном, оно, скорее всего, будет ограниченным и не решит проблему прохода через пролив.

Накануне банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости нефти на четвертый квартал с 80 до 90 долларов за баррель, допуская рост средней цены и до 120 долларов.