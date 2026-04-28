Марочко: Киев начал применять новые виды радиолокационных станций в ДНР

Киев начал применение нового вида радиолокационных станций (РЛС) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В районе населенного пункта Ижевка, расположенного севернее Константиновки, в объектив разведывательного дрона Вооруженных сил (ВС) РФ попала неидентифицированная радиолокационная станция», — рассказал он.

По словам Марочко, ВСУ также активно используют американские станции контрбатарейной борьбы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил улучшение ситуации в Константиновке. До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют более 60 процентов города Константиновка.