13:24, 28 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о переговорах с Украиной

Депутат Колесник: Предпосылок для переговоров с Украиной нет
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На сегодняшний день предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта на Украине нет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Нет пока предпосылок для переговоров. Пока западные страны не поймут реальной угрозы для самих себя, а на Украину им наплевать, пока они не поймут, что [существует] реальная угроза их территориям, местам принятия решений и всей логистике, находящейся на их территории, я думаю, они не успокоятся. Страх потеряли, надо как-то поправить это», — сказал Колесник.

Депутат также подчеркнул, что на Украине вести переговоры не с кем, так как Владимир Зеленский не является легитимным президентом. Кроме того, Украина всячески пытается сорвать переговорный процесс, нанося удары по российским городам.

«Зеленский, если исходить из международного права и конституции Украины, не является легитимным президентом. Там не с кем вести переговоры. Они всячески пытаются сорвать эти переговоры ударами по Туапсе, по Белгороду, по Севастополю», — отметил Колесник.

При этом, по его словам, Украина несамостоятельна в решениях, а Западу на сегодняшний день невыгодно завершение конфликта.

«Я думаю, что Украина несамостоятельна в этих решениях, а Западу пока невыгодна эта вся история. Коллективный Запад считает, что с помощью Украины они ослабляют Россию, наносят ей экономический ущерб в таком маньяческом варианте, потому что больше они наносят экономический ущерб своим странам», — заявил депутат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна всегда открыта для контактов с представителями США по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил, что точка зрения Москвы была представлена на Аляске.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения он указал Азербайджан.

