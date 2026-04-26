23:44, 26 апреля 2026Мир

Лавров заявил об открытости России к переговорам с США по Украине

Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров . Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна всегда открыта для контактов с представителями США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным, сообщает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что в США знают позицию России по переговорам насчет урегулирования конфликта на Украине. Он также напомнил, что точка зрения Москвы была представлена на Аляске.

«Уверен, что переговорная команда - господа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер это точно не забыли», — заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия давно обозначила красные линии по Украине. «Это просто несерьезно. Говорить, что им надо прояснить наши красные линии, — смешно. Они давно были обозначены», — сказал он.

