Лавров заявил об открытости России к переговорам с США по Украине

Лавров заявил об открытости России к контактам с США по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна всегда открыта для контактов с представителями США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным, сообщает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что в США знают позицию России по переговорам насчет урегулирования конфликта на Украине. Он также напомнил, что точка зрения Москвы была представлена на Аляске.

«Уверен, что переговорная команда - господа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер это точно не забыли», — заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия давно обозначила красные линии по Украине. «Это просто несерьезно. Говорить, что им надо прояснить наши красные линии, — смешно. Они давно были обозначены», — сказал он.