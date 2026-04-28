В российском регионе 25 тысяч жителей остались без света из-за снегопада

Вологодский губернатор Филимонов: Из-за снегопада у 25 тысяч жителей нет света

В результате сильного снегопада свыше 25 тысяч жителей Вологодской области остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Он уточнил, что по состоянию на 22:00 27 апреля отключена электроэнергия в 689 населенных пунктах. Над устранением отключений работают 44 бригады энергетиков в количестве 144 человек и 49 единиц техники. Ожидается, что проблема будет решена к 10:00 28 апреля.

В ночь на понедельник, 27 апреля, в Москве из-за вторжения североатлантического циклона выпало более половины от месячной нормы осадков, а температура воздуха опустилась ниже нуля.