05:23, 28 апреля 2026

В США сообщили Украине мрачную новость

Джонсон: США больше нечего давать Украине, теперь она сама по себе

Соединенные Штаты Америки полностью забыли о необходимости поддержки Украины. Об этом в интервью на YouTube сообщил экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По его словам, Киев исчез из списка приоритетов Вашингтона.

«Послушайте, мы уже все свои ракеты в Иране истратили. Нам больше нечего давать Украине. Теперь они сами по себе», — заявил эксперт.

Ранее американский политолог Гарланд Никсон выразил мнение, что заявления европейских политиков о якобы поражении России в конфликте на Украине вызывают смех. По мнению Никсона, причина подобных заявлений — отчаяние.

