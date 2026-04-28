В ВС России рассказали о создании килл-зоны в приграничном регионе Украины

Российские создают в Сумской области килл-зону с использованием артиллерии и беспилотников. О зоне поражения в приграничном регионе Украины РИА Новости рассказал командир сводной артгруппы спецназа с позывным Пресс.
«Как противник, так и мы имеем представление о тыловой инфраструктуре. В этой так называемой килл-зоне мы понимаем их направления, их логистику и контролируем их всеми способами», — заявил военный.
Он рассказал, что в рамках килл-зоны российские войска мгновенно открывают огонь из артиллерии и беспилотников в случае регистрации перемещения украинских войск.
Ранее стало известно, что на стороне ВСУ воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников. Большинство из них — около семи тысяч — прибыли из Колумбии.