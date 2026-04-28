Военкор обратил внимание на необычную деталь в зоне СВО

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Военкор Хейсканен: На красноармейское направление прибывают финские наемники

Военкор Хейсканен: На красноармейское направление прибывают финские наемники
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

На красноармейское направление прибывают финские наемники, готовые присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). На это обратил внимание финский военкор Кости Хейсканен в разговоре с Aif.ru.

Он отметил, что в сети появилось множество фотографий финских военнослужащих, сделанных на этом участке фронта. По словам Хейсканена, число наемников значительно увеличилось.

«Вот сколько их прибавилось, раньше я их не видел», — сказал он, показав снимки семерых бойцов.

Ранее стало известно, что на стороне ВСУ воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников. Большинство из них — около семи тысяч --прибыли из Колумбии.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Власти заявили о серьезном ЧП в атакованном ВСУ Туапсе

    В родном городе Зеленского сообщили об ударе по важному объекту

    Ким Чен Ын назвал героями совершивших теракт самоубийства солдат в Курске

    На Украине назвали заявление Мерца ультиматумом Зеленскому

    Власти раскрыли масштаб повреждений в элитном доме в российском городе после взрыва БПЛА

    ВСУ перебросили боевиков «Азова» в Сумскую область

    Россияне набрали пять очков в матче плей-офф НХЛ

    66-летний телеведущий перестал скрывать тяжелую болезнь

    Студентка за деньги встречалась с родным отцом и забеременела

    Все новости
