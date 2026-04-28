На красноармейское направление прибывают финские наемники, готовые присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). На это обратил внимание финский военкор Кости Хейсканен в разговоре с Aif.ru.

Он отметил, что в сети появилось множество фотографий финских военнослужащих, сделанных на этом участке фронта. По словам Хейсканена, число наемников значительно увеличилось.

«Вот сколько их прибавилось, раньше я их не видел», — сказал он, показав снимки семерых бойцов.

Ранее стало известно, что на стороне ВСУ воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников. Большинство из них — около семи тысяч --прибыли из Колумбии.