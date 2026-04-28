Военный назвал главную проблему на фронте

Военный Дандыкин назвал отсутствие у ВСУ нужды в БПЛА главной проблемой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не испытывают нужды в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), и в этом заключается главная проблема, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Большинство беспилотников, которые использует Украина, производится в Европе, отметил эксперт. «Если даже они носят названия украинские, то это аналоги зарубежных. Допустим, "Лютый" — это аналог "Байрактара" турецкого. [Украинцы] все время называют наш беспилотник "Герань" иранским названием "Шахед". Здесь взаимопроникновение идет. Думаю, там и израильская тема присутствует, потому что Израиль поставляет им, как [президент Украины Владимир] Зеленский обмолвился, и Patriot, и станции радиолокационные различного плана. Всем миром оснащают по большому счету», — высказался Дандыкин.

По данным Минобороны, производят беспилотники для Киева и в Праге, и в Прибалтике, и в Британии, и в Германии, указал военный. Причем к сборке привлекаются беженцы с Украины, добавил он.

«Характеристики разные. Бывают и самолетного типа, и квадрокоптеры. Если говорить о немецких, то это продвинутые беспилотники. Если мы говорим об искусственном интеллекте, то это малая восприимчивость для средств РЭБ, и, конечно, есть беспилотники, которые у нас появились, на оптоволокне. Они тоже им поставляют. То есть в беспилотниках они не испытывают нужды. Это самая главная проблема и на фронте, и, скажем так, в дальней зоне, что мы видим и по Севастополю, и по Туапсе, и даже до Екатеринбурга долетают», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

По словам эксперта, с каждым месяцем импортные беспилотники на Украине становятся все более продвинутыми и по скоростным характеристикам, и по дальности, и по нагрузке взрывчатыми веществами.

Ранее стало известно, что ВСУ активно применяют немецкие беспилотники Vector, которые регулярно становятся целями российских расчетов на добропольском направлении.

