Врач назвал неожиданную пользу ограничений интернета для здоровья

Сомнолог Кудинов: Блокировки интернета помогут справиться с тревогой

Блокировки интернета можно использовать для борьбы с тревогой. Такой совет в беседе с НСН россиянам дал член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, все больше граждан жалуются на бессонницу, однако связать это с тревогой на фоне блокировок сложно.

«Наоборот, если доступ к новостям ограничился, тревожность может уменьшиться. Надо понимать, что у нас в целом обстановка сегодня такая, которая не располагает к эмоциональному спокойствию. Весна наступила, а это период, когда все эти проблемы обостряются», — отметил Кудинов.

Также он подчеркнул, что тревожным людям лучше не читать новости перед сном, так как они помешают уснуть. Врач порекомендовал придерживаться «информационной гигиены» и убирать гаджеты за два часа до сна.

Ранее страдающим бессонницей людям посоветовали регулярно читать книгу перед сном в течение 10 минут. По словам врача Маркоса Васкеса, чтение поможет мозгу переключиться из режима бодрствования в режим отдыха, так как в это время успокаивается нервная система и расслабляются мышцы.