17:08, 28 апреля 2026Забота о себе

Врач назвал неожиданную пользу ограничений интернета для здоровья

Сомнолог Кудинов: Блокировки интернета помогут справиться с тревогой
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Блокировки интернета можно использовать для борьбы с тревогой. Такой совет в беседе с НСН россиянам дал член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, все больше граждан жалуются на бессонницу, однако связать это с тревогой на фоне блокировок сложно.

«Наоборот, если доступ к новостям ограничился, тревожность может уменьшиться. Надо понимать, что у нас в целом обстановка сегодня такая, которая не располагает к эмоциональному спокойствию. Весна наступила, а это период, когда все эти проблемы обостряются», — отметил Кудинов.

Также он подчеркнул, что тревожным людям лучше не читать новости перед сном, так как они помешают уснуть. Врач порекомендовал придерживаться «информационной гигиены» и убирать гаджеты за два часа до сна.

Ранее страдающим бессонницей людям посоветовали регулярно читать книгу перед сном в течение 10 минут. По словам врача Маркоса Васкеса, чтение поможет мозгу переключиться из режима бодрствования в режим отдыха, так как в это время успокаивается нервная система и расслабляются мышцы.

    Последние новости

    Польша освободила российского археолога, которого должны были выдать Киеву. Вызволить ученого помог Лукашенко

    Выпавший в Москве апрельский снег назвали климатической нормой

    Медвежат Клепу и Кристину вернули в дикую природу на родине

    Волочкова высмеяла слухи о своем здоровье

    Альпинист выжил после падения со 152-метровой высоты

    Стрелявшего на ходу из машины россиянина задержали

    Президент Финляндии высказался о возобновлении контактов с Россией

    Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

    Врач назвал неожиданную пользу ограничений интернета для здоровья

    Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
