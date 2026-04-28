ВСУ ударили по предприятию «Мираторга» в регионе России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 28 апреля 2026Россия

Богомаз: ВСУ ударили по предприятию «Мираторга» в Брянской области
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по предприятию «Мираторга» в Брянской области. Об этом сообщил глава региона России Александр Богомаз в Telegram.

В результате удара ВСУ по территории агропромышленного хозяйства сотрудник предприятия получил несовместимые с жизнью ранения. Богомаз выразил соболезнования его родным, добавив, что им окажут необходимую материальную поддержку и помощь.

Кроме того, был поврежден специализированный автомобиль-кормовоз «Мираторга».

По данным губернатора, атака на предприятие была совершена с помощью FPV-дрона. «Работают оперативные и экстренные службы», — заключил Богомаз.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля средства противовоздушной обороны сбили над территорией России почти 200 беспилотников. Под удар попали шесть регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok