ВСУ ударили по предприятию «Мираторга» в регионе России

Богомаз: ВСУ ударили по предприятию «Мираторга» в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по предприятию «Мираторга» в Брянской области. Об этом сообщил глава региона России Александр Богомаз в Telegram.

В результате удара ВСУ по территории агропромышленного хозяйства сотрудник предприятия получил несовместимые с жизнью ранения. Богомаз выразил соболезнования его родным, добавив, что им окажут необходимую материальную поддержку и помощь.

Кроме того, был поврежден специализированный автомобиль-кормовоз «Мираторга».

По данным губернатора, атака на предприятие была совершена с помощью FPV-дрона. «Работают оперативные и экстренные службы», — заключил Богомаз.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля средства противовоздушной обороны сбили над территорией России почти 200 беспилотников. Под удар попали шесть регионов.