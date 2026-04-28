Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:01, 28 апреля 2026

Защитник носорогов стал жертвой носорога

В ЮАР носорог убил борца с браконьерством
Юлия Юткина
Фото: Amir Cohen / Reuters

В ЮАР 58-летний владелец компании по борьбе с браконьерством Шоуман Ван Яарсвельд стал жертвой черного носорога. Об этом пишет The Sun.

23 апреля Ван Яарсвельд с другими защитниками животных патрулировал заповедник Самара-Кару. Группа пыталась с помощью GPS найти двурогого носорога, чтобы проверить его состояние.

Животное неожиданно выскочило из-за кустов и напало на Ван Яарсвельда. Травмы, которые он получил, оказались настолько серьезными, что прибывшие спасатели уже не смогли ему помочь. Носорог также ранил еще одного борца с браконьерами. Ему повезло остаться в живых.

Друзья описали Ван Яарсвельда как профессионала, преданного своему делу. «Особенно трагично, что его жизнь забрало то животное, которое он пытался обезопасить», — добавили они.

Ранее сообщалось, что в Габоне стадо слонов затоптало охотившегося на антилоп американского миллионера. «Я бы предпочел не вдаваться в подробности, но могу с уверенностью заявить, что все произошло быстро», — рассказал его друг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok