Защитник носорогов стал жертвой носорога

В ЮАР носорог убил борца с браконьерством

В ЮАР 58-летний владелец компании по борьбе с браконьерством Шоуман Ван Яарсвельд стал жертвой черного носорога. Об этом пишет The Sun.

23 апреля Ван Яарсвельд с другими защитниками животных патрулировал заповедник Самара-Кару. Группа пыталась с помощью GPS найти двурогого носорога, чтобы проверить его состояние.

Животное неожиданно выскочило из-за кустов и напало на Ван Яарсвельда. Травмы, которые он получил, оказались настолько серьезными, что прибывшие спасатели уже не смогли ему помочь. Носорог также ранил еще одного борца с браконьерами. Ему повезло остаться в живых.

Друзья описали Ван Яарсвельда как профессионала, преданного своему делу. «Особенно трагично, что его жизнь забрало то животное, которое он пытался обезопасить», — добавили они.

Ранее сообщалось, что в Габоне стадо слонов затоптало охотившегося на антилоп американского миллионера. «Я бы предпочел не вдаваться в подробности, но могу с уверенностью заявить, что все произошло быстро», — рассказал его друг.

