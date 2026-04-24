21:03, 24 апреля 2026

Слонихи затоптали охотившегося на антилоп миллионера

Американского миллионера Эрни Досио затоптало стадо слонов в Габоне
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Eric LAFFORGUE / Gamma-Rapho via Getty Images

В Габоне стадо слонов затоптало охотившегося на антилоп американского миллионера. Об этом сообщает The Sun.

Состоятельный 75-летний винодел Эрни Досио из Калифорнии был увлеченным охотником и часто ездил на сафари в Африку. 18 апреля он охотился на редких антилоп в Габоне. Как рассказал друг миллионера, тот вместе с профессиональным охотником наткнулся на стадо слоних с детенышами в зарослях. Животные испугались и набросились на мужчин. Досио спастись не удалось. Второй мужчина выжил, так как одна из слоних отбросила его в сторону.

«Я бы предпочел не вдаваться в подробности, но могу с уверенностью заявить, что все произошло быстро», — сказал собеседник издания. Компания Collect Africa, которая организовывала сафари, подтвердила происшествие. В данный момент останки Досио готовят к возвращению в США.

Материалы по теме:
Так выглядит директор сафари-парка «Тайган» после нападения львов. Хищники разорвали ему шею
Так выглядит директор сафари-парка «Тайган» после нападения львов.Хищники разорвали ему шею
23 июня 2025
«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы
«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы
23 июня 2025

Ранее сообщалось, что в ЮАР слон затоптал владельца сафари-парка. Мужчина был вооружен, но не стал стрелять в животное.

