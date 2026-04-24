Слонихи затоптали охотившегося на антилоп миллионера

Американского миллионера Эрни Досио затоптало стадо слонов в Габоне

В Габоне стадо слонов затоптало охотившегося на антилоп американского миллионера. Об этом сообщает The Sun.

Состоятельный 75-летний винодел Эрни Досио из Калифорнии был увлеченным охотником и часто ездил на сафари в Африку. 18 апреля он охотился на редких антилоп в Габоне. Как рассказал друг миллионера, тот вместе с профессиональным охотником наткнулся на стадо слоних с детенышами в зарослях. Животные испугались и набросились на мужчин. Досио спастись не удалось. Второй мужчина выжил, так как одна из слоних отбросила его в сторону.

«Я бы предпочел не вдаваться в подробности, но могу с уверенностью заявить, что все произошло быстро», — сказал собеседник издания. Компания Collect Africa, которая организовывала сафари, подтвердила происшествие. В данный момент останки Досио готовят к возвращению в США.

