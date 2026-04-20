Слон затоптал владельца сафари-парка

В ЮАР владелец сафари-парка отказался стрелять в слона и стал его жертвой

В ЮАР владелец сафари-парка Класери Гэри Фримен стал жертвой слона, поскольку отказался ранить его. Об этом пишет Daily Mail.

9 апреля 65-летний Фримен сопровождал в заповеднике группу туристов. Неожиданно на них бросился разъяренный слон. У Фримена было с собой оружие. Он стал размахивать им, пытаясь отпугнуть животное, но так и не нажал на спусковой крючок. Шеститонный слон не остановился и затоптал мужчину.

Когда животное ушло, туристы бросились к Фримену и попытались помочь ему, однако было уже поздно. Прежде он неоднократно говорил, что никогда не будет стрелять в слона, даже если тот будет угрожать его жизни.

Фримен был совладельцем Класери с момента основания в 1969 году. Тогда 38 фермеров объединились и создали заповедник. «Словом "легенда" часто злоупотребляют, но он действительно был легендой», — заявил один из друзей Фримена.

Известно, что против слона, напавшего на мужчину, не принимали никаких мер. Животное обследуют эксперты, чтобы понять причины его агрессивного поведения и оценить опасность для туристов.

Ранее сообщалось, что в провинции Трат на востоке Таиланда слон затоптал 63-летнего рабочего. По предварительным данным, это был Джао Дэйв — дикий самец-одиночка, который и прежде нападал на людей.

