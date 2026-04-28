00:31, 28 апреля 2026

Жители одного штата пожаловались на нашествие крыс крупнее кошек

Юлия Юткина
Жители района Мейфер в Филадельфии, США, стали жаловаться на гигантских крыс. Об этом сообщает WPVI.

По словам местных жителей, грызуны бегают вокруг домов, копошатся в мусоре и даже залезают в машины. Люди опасаются, что с наступлением теплой погоды ситуации ухудшится, и крысы начнут нападать на детей.

Жительница Мэйфера Энн Кэмпион Мапотта, рассказала, что нашествие крыс началось еще в январе. Все это время ее сын ходит по утрам на работу и уворачивается от грызунов. «У нас есть кошки, но я думаю, что крысы крупнее моих кошек», — отметила Мапотта.

Другой житель Филадельфии, Мастранджело, пожаловался, что ему пришлось забетонировать двор из-за крыс и потратить сотни долларов на ловушки и яд. По словам мужчины, он ведет учет пойманных грызунов. В том году он поймал 34 крысы, в этом — уже 17.

На жалобы откликнулся представитель штата Пенсильвания Джаред Соломон. Он заявил, что проблема будет решена. В район направлены бригады по борьбе с крысами.

Ранее сообщалось, что на острове Лонг-Айленд, США, волонтеры начали операцию по спасению ручных крыс, расплодившихся в жилом доме. Грызуны бегали по комнатам, кишели в шкафах и прогрызали дыры в стенах.

