103-летняя женщина поделилась секретами долголетия

12:05, 29 апреля 2026

103-летняя британка назвала интернет секретом долголетия
Антонина Черташ
Британка, которой исполнилось 103 года, назвала неожиданные секреты долголетия. Об этом сообщает BBC News.

Жительница города Ротерема Маргарет Норрис считает главными составляющими своего долголетия веру, традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс — жаренная в кляре рыба с картошкой фри — и интернет. По ее словам, она каждый день листает ленты социальных сетей и делает покупки онлайн. Кроме того, Маргарет подчеркивает, что ее поддерживает вера: каждое воскресенье 74-летняя дочь отвозит ее в церковь на службу.

Женщина потеряла мужа в 1985 году и все эти годы сохраняла независимость. Даже когда начались проблемы со здоровьем, она сначала отказывалась от помощи медсестер, потому что «любит все делать по-своему», но теперь смирилась и благодарна за поддержку.

Материалы по теме:
«В гневе королева кинула в мужа туфли» Тайны семейной жизни Елизаветы II: что скрывали от глаз британского народа
«В гневе королева кинула в мужа туфли»Тайны семейной жизни Елизаветы II: что скрывали от глаз британского народа
11 сентября 2022
«Вот ведь как вырядились, чертовы дети!» Елизавета II всего раз была в России. Как с ней здесь обошлись?
«Вот ведь как вырядились, чертовы дети!»Елизавета II всего раз была в России. Как с ней здесь обошлись?
10 сентября 2022

В 2023 году, к своему 100-летию, Маргарет получила поздравительную открытку от короля Карла III и королевы Камиллы. «Вера, фиш-энд-чипс и интернет — вот мой секрет», — шутит долгожительница.

Ранее 105-летняя британка назвала херес и овсянку секретами своего долголетия. Женщина всю жизнь была домохозяйкой и занималась воспитанием троих детей.

    Последние новости

    «Черный дождь». ВСУ атаковали регион России в двух тысячах километрах от границы. Местные жители показали необычные последствия

    В Москве захотевшего пошутить 12-летнего мальчика намотало на щетку трактора

    Бросивший жену по телефону российский певец объявил о помолвке

    Раскрыта судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро

    Врачей в российском регионе поймали на использовании чата GPT при постановке диагнозов

    В российском городе пошел «черный дождь» после атаки БПЛА

    Окружение Трампа рассказало о его режиме мероприятий после покушения

    Желание Трампа блокировать Иран назвали благоприятным для России

    Назван самый популярный месяц для ремонта машин у россиян

    Тело девочки-подростка нашли на западе Москвы

    Все новости
