103-летняя женщина поделилась секретами долголетия

103-летняя британка назвала интернет секретом долголетия

Британка, которой исполнилось 103 года, назвала неожиданные секреты долголетия. Об этом сообщает BBC News.

Жительница города Ротерема Маргарет Норрис считает главными составляющими своего долголетия веру, традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс — жаренная в кляре рыба с картошкой фри — и интернет. По ее словам, она каждый день листает ленты социальных сетей и делает покупки онлайн. Кроме того, Маргарет подчеркивает, что ее поддерживает вера: каждое воскресенье 74-летняя дочь отвозит ее в церковь на службу.

Женщина потеряла мужа в 1985 году и все эти годы сохраняла независимость. Даже когда начались проблемы со здоровьем, она сначала отказывалась от помощи медсестер, потому что «любит все делать по-своему», но теперь смирилась и благодарна за поддержку.

В 2023 году, к своему 100-летию, Маргарет получила поздравительную открытку от короля Карла III и королевы Камиллы. «Вера, фиш-энд-чипс и интернет — вот мой секрет», — шутит долгожительница.

