Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:12, 29 апреля 2026Мир

Американский профессор обратился к США с мрачным посланием

Миршаймер: США испортили свои политические позиции из-за конфликта на Украине
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Соединенные Штаты испортили свои политические позиции во многих регионах из-за конфликта на Украине. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Будущее в Европе выглядит мрачным. Будущее в Восточной Азии тоже выглядит мрачным. Мы все испортили до основания. Конечно, это не только результат политики администрации Трампа», — отметил он.

При этом война с Ираном и внесла в это значительный вклад, но катастрофа на Украине все продолжается и продолжается, посетовал Миршаймер.

По его словам, из-за участия в ненужной для себя авантюре на Украине Вашингтон также оставил без внимания регион Восточной Азии. В этом регионе Штаты начали проигрывать конкуренцию с Китаем.

Ранее Миршаймер заявил, что США не только провалили все цели операции в Иране, но и расширили военные возможности Исламской Республики. Кроме того, Иран сейчас контролирует Ормузский пролив и требует оплату за проход через него, чего не было до начала операции США и Израиля. Эта война стала для Вашингтона «огромным провалом», подчеркнул Миршаймер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Черный нал». Зеленского заподозрили в перевозке секретного груза двум странам на неизвестном VIP-самолете

    Тревел-блогер описал схемы обмана в Таиланде фразой «на русских туристах работают лучше»

    Распространенный пищевой краситель связали с воспалением в кишечнике

    Молодой человек остроумно отомстил отцу за неряшливость в туалете

    Названы самые популярные заграничные товары среди заказов россиян

    Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию

    В Калининграде началось производство нового кроссовера Changan

    Призывы в соцсетях закончились для россиянина 11 годами колонии

    Россиянам назвали неочевидные способы экономии в магазине

    В США предупредили Иран о новом хитром плане Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok