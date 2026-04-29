Американский профессор обратился к США с мрачным посланием

Миршаймер: США испортили свои политические позиции из-за конфликта на Украине

Соединенные Штаты испортили свои политические позиции во многих регионах из-за конфликта на Украине. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Будущее в Европе выглядит мрачным. Будущее в Восточной Азии тоже выглядит мрачным. Мы все испортили до основания. Конечно, это не только результат политики администрации Трампа», — отметил он.

При этом война с Ираном и внесла в это значительный вклад, но катастрофа на Украине все продолжается и продолжается, посетовал Миршаймер.

По его словам, из-за участия в ненужной для себя авантюре на Украине Вашингтон также оставил без внимания регион Восточной Азии. В этом регионе Штаты начали проигрывать конкуренцию с Китаем.

Ранее Миршаймер заявил, что США не только провалили все цели операции в Иране, но и расширили военные возможности Исламской Республики. Кроме того, Иран сейчас контролирует Ормузский пролив и требует оплату за проход через него, чего не было до начала операции США и Израиля. Эта война стала для Вашингтона «огромным провалом», подчеркнул Миршаймер.