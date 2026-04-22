Операцию США в Иране сочли «огромным провалом»

Миршаймер: США провалили все цели операции в Иране и расширили его возможности

США не только провалили все цели операции в Иране, но и расширили военные возможности Исламской Республики. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Крису Хеджесу, видео доступно на его YouTube-канале.

«Мы вступили в войну с четырьмя главными требованиями: полный отказ от обогащения урана, прекращение поддержки хуситов, ХАМАС и "Хезболлах", ликвидация ракетного арсенала и, по моему мнению, самое главное — смена государственного строя. Мы потерпели неудачу по всем четырем пунктам», — сказал эксперт.

Кроме того, Иран сейчас контролирует Ормузский пролив и требует оплату за проход через него, чего не было до начала операции США и Израиля. Эта война стала для Вашингтона «огромным провалом», подчеркнул Миршаймер.

Ранее постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран готов провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта с США в Исламабаде при условии снятия Вашингтоном морской блокады.