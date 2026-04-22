14:11, 22 апреля 2026Мир

Иран выдвинул условие для проведения новых переговоров с США

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Иран готов провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта с США в Исламабаде при условии снятия Вашингтоном морской блокады. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, его слова привел телеканал SNN.

«Морская блокада США является нарушением режима прекращения огня, и мы сказали им, что они должны прекратить эту блокаду. Если блокада будет снята, я думаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде», — сказал постпред.

Также Иравани напомнил о том, что одним из ключевых условий урегулирования конфликта является режим прекращения огня, который должен распространяться на весь регион, включая Ливан.

Ранее Иран отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Власти Исламской Республики посчитали, что встреча была бы «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению какой-либо разумной сделки.

В ответ на это Соединенные Штаты решили продлить режим прекращения огня с Ираном.

