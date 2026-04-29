Артемий Лебедев раскрыл особенность американских санкций

Лебедев заявил, что американские компании не объясняют причину вводимых санкций

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что у американцев есть фирменный почерк, связанный с введением санкций. О нем блогер рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Так работает западная демократия сегодня. Фирменный почерк американский — это полное отсутствие обратной связи, абсолютное насрательство на любые репутационные издержки», — сказал дизайнер.

Таким образом Лебедев прокомментировал новость о том, что российский альтернативный клиент Telegram Telega подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на компанию Apple после того, как программу удалили из магазина приложений AppStore без объяснения причин.

По мнению дизайнера, Apple ограничила доступ к приложению по национальному признаку. Блогер добавил, что похожим образом поступила и американская корпорация Google, начавшая удалять YouTube-каналы пользователей из России, никак не комментируя эти меры.

Ранее Лебедев призвал Россию ввести одно изменение по примеру США. По словам блогера, в его стране следует применять больше финансовых наказаний. Он заявил, что в некоторых случаях преступникам следует назначать такие меры пресечения, а не лишать их свободы.