Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:03, 29 апреля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев раскрыл особенность американских санкций

Лебедев заявил, что американские компании не объясняют причину вводимых санкций
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что у американцев есть фирменный почерк, связанный с введением санкций. О нем блогер рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Так работает западная демократия сегодня. Фирменный почерк американский — это полное отсутствие обратной связи, абсолютное насрательство на любые репутационные издержки», — сказал дизайнер.

Таким образом Лебедев прокомментировал новость о том, что российский альтернативный клиент Telegram Telega подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на компанию Apple после того, как программу удалили из магазина приложений AppStore без объяснения причин.

По мнению дизайнера, Apple ограничила доступ к приложению по национальному признаку. Блогер добавил, что похожим образом поступила и американская корпорация Google, начавшая удалять YouTube-каналы пользователей из России, никак не комментируя эти меры.

Ранее Лебедев призвал Россию ввести одно изменение по примеру США. По словам блогера, в его стране следует применять больше финансовых наказаний. Он заявил, что в некоторых случаях преступникам следует назначать такие меры пресечения, а не лишать их свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok