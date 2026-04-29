«АвтоВАЗ» потратит более полумиллиарда рублей на модернизацию

«АвтоВАЗ» направит более полумиллиарда рублей на модернизацию производства

«АвтоВАЗ» собирается направить более полумиллиарда рублей на модернизацию производства, сообщили в компании. Копия сообщения есть в распоряжении «Ленты.ру». Новое оборудование собираются установить во время корпоративного отпуска с 1 по 13 мая. Техника нужна для запуска кроссовера LADA Azimut и модернизации сборки LADA NIVA.

В пресс-службе компании уточнили, что планируют провести свыше 15 тысяч работ, в рамках которых будут запущены новые обрабатывающие центры. Общий бюджет мероприятий превысит 530 миллионов рублей. На время майского этапа модернизации производства за персоналом сохраняется полная заработная плата, добавили в компании.

Ранее стало известно, что по итогам января-марта компания получила операционную и чистую прибыль. Средства планируют направить на финансирование инвестиционной программы. Представитель «АвтоВАЗа» отметил поступательный рост реализации продукции с начала года, подчеркнув, что обеспечить такой результат удалось за счет «тщательной проработки плана производства, продаж, финансовой модели, осуществленной на этапе планирования в 2025 году».