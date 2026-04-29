Дачникам рассказали об опасности апрельских заморозков

Садовод Туманов: Дачникам не стоит бояться апрельских заморозков

В большинстве случаев дачникам не стоит бояться апрельских заморозков. Об опасности снега и понижения температур в середине весны рассказал россиянам председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

Специалист заявил, что не стоит считать снегопады в апреле аномальными — это нормальное явление для каждого года. «За последние 40 лет, да чтобы в апреле не было заморозков? Скорее аномально, если заморозков не будет», — подчеркнул Туманов.

Садовод выделил два типа похолодания — адвективное (пришедшее из Арктики) и радиационное, когда температура опускается до минус пяти при тихой безоблачной погоде. «То есть мокрые хлопья при околонулевой температуре не страшнее обычного дождя. Единственная реальная опасность апрельского снегопада — не подмерзание почек, а тяжесть на ветках», — заключил Туманов.

Ранее он посоветовал дачникам посеять в снегопад морковь, свеклу и горох. Также стоит обратить внимание на редис, салаты и бобы, в частности русские черные.