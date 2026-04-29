Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:30, 29 апреля 2026

Дачникам рассказали об опасности апрельских заморозков

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В большинстве случаев дачникам не стоит бояться апрельских заморозков. Об опасности снега и понижения температур в середине весны рассказал россиянам председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

Специалист заявил, что не стоит считать снегопады в апреле аномальными — это нормальное явление для каждого года. «За последние 40 лет, да чтобы в апреле не было заморозков? Скорее аномально, если заморозков не будет», — подчеркнул Туманов.

Садовод выделил два типа похолодания — адвективное (пришедшее из Арктики) и радиационное, когда температура опускается до минус пяти при тихой безоблачной погоде. «То есть мокрые хлопья при околонулевой температуре не страшнее обычного дождя. Единственная реальная опасность апрельского снегопада — не подмерзание почек, а тяжесть на ветках», — заключил Туманов.

Ранее он посоветовал дачникам посеять в снегопад морковь, свеклу и горох. Также стоит обратить внимание на редис, салаты и бобы, в частности русские черные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok