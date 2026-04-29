Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 29 апреля 2026

Эд Ширан кардинально сменил имидж со словами «захотелось начать все сначала»

Певец Эд Ширан побрился налысо, чтобы обозначить новое начало в своей жизни
Мария Винар

Фото: @teddysphotos

Британский певец Эд Ширан кардинально сменил имидж со словами «захотелось начать все сначала». Фото с преображением он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летний исполнитель предстал перед камерой в черных штанах и белой футболке. На размещенном кадре видно, что артист решил побриться налысо, оставив при этом усы и бороду.

В описании к посту Ширан объяснил свой поступок. «Да, я побрился налысо. Я хотел избавиться от волос, чтобы обозначить новый старт. В моей жизни много новых начинаний прямо сейчас», — отметил он и уточнил, что хотел бы оставить такую прическу навсегда.

В апреле прошлого года Эд Ширан поделился видео топлес и удивил фанатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok