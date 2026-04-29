Экс-главе ФБР предъявили обвинения в угрозах Трампу

Экс-главе ФБР Коми предъявили обвинение в угрозах жизни в адрес Трампа

Экс-главе Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми предъявили обвинение в публикации зашифрованных угроз жизни в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в обвинительном заключении, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Подсудимый, Джеймс Брайен Коми-младший, осознанно и умышленно высказал угрозу лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов, опубликовав в социальной сети (....) фотографию морских ракушек, выложенных в форме надписи "86 47"», — говорится в документе.

Ранее Трамп заявил, что деятельность Коми была крайне коррумпирована. По словам главы Белого дома, Коми «сгустил тучи над всей страной».