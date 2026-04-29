Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:21, 29 апреля 2026Мир

Экс-главе ФБР предъявили обвинения в угрозах Трампу

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Jackson / Reuters

Экс-главе Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми предъявили обвинение в публикации зашифрованных угроз жизни в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в обвинительном заключении, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Подсудимый, Джеймс Брайен Коми-младший, осознанно и умышленно высказал угрозу лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов, опубликовав в социальной сети (....) фотографию морских ракушек, выложенных в форме надписи "86 47"», — говорится в документе.

Ранее Трамп заявил, что деятельность Коми была крайне коррумпирована. По словам главы Белого дома, Коми «сгустил тучи над всей страной».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok