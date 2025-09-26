Трамп отреагировал на обвинение бывшего директора ФБР Коми

Трамп об обвинении в адрес экс-директора ФБР: Он сгустил тучи над всей страной

То, чем занимался бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми, было крайне коррумпировано. Так президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отреагировал на обвинения экс-директора в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию.

Коми и бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан проходят по уголовному делу, касающемуся их участия в распространении в 2016 году теории о связях Трампа с Россией, которая позже была опровергнута.

По словам главы Белого дома, Коми «сгустил тучи над всей страной». «Он очень коррумпированный человек. Он был абсолютно ужасным человеком», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что рассекреченные документы по делу о вмешательстве России в выборы являются доказательством вины сотрудников спецслужб, работавших при экс-президенте Бараке Обаме. «Это больные люди, преступники, и ими нужно заняться», — отреагировал он.