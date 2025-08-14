Мир
Трамп отреагировал на рассекреченные письма о сфабрикованном вмешательстве России в выборы

Трамп обвинил спецслужбы Обамы в фабрикации данных о влиянии России на выборы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассекреченные директором Национальной разведки Тулси Габбард документы по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году являются доказательством вины сотрудников спецслужб, работавших при экс-президенте Бараке Обаме. Его слова приводит ТАСС.

Трамп обвинил спецслужбы Обамы в фабрикации данных о влиянии России на выборы во время общения с журналистами в Белом доме. Он также призвал посмотреть, что произойдет дальше.

«Это группа преступников. Это больные люди, преступники, и ими нужно заняться», — отреагировал он на рассекреченные бумаги.

Ранее разведка США рассекретила письма о сфабрикованном вмешательстве России в выборы. До этого газета The New York Times написала, что Трамп стремится переключить внимание общественности с дела финансиста Джеффри Эпштейна на скандал с фальсификацией данных.

