Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:30, 29 апреля 2026

В России утвердили ГОСТ на ПВЗ и киоски

Роскачество сообщило об утверждении ГОСТа на торговые точки любого размера и ПВЗ
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Обновленный стандарт классификации предприятий торговли включает в себя торговые точки любого размера, в том числе киоски и палатки, а также пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и другие форматы. Об этом, комментируя утверждение новой версии ГОСТа, сообщает Роскачество.

Документ разграничивает объекты розничной торговли по ключевым критериям, таким как размер торговой площади, специализация ассортимента, формат обслуживания покупателей и особенности применяемых технологических процессов.

Подробно описаны параметры малых объектов, под которыми, в том числе, подразумеваются минимаркеты, торговые павильоны и нестационарные точки. Зафиксированы в в ГОСТе и характеристики гипермаркета, супермаркета (универсама) и магазина-склада. Новые положения вступят в силу с 1 июня 2027 года.

«Принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с бурным ростом электронной коммерции», — подчеркивается в сообщении. Каких-либо деталей самого ГОСТа не приводится.

Ранее сообщалось, что в России начал действовать ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok