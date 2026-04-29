В России утвердили ГОСТ на ПВЗ и киоски

Обновленный стандарт классификации предприятий торговли включает в себя торговые точки любого размера, в том числе киоски и палатки, а также пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и другие форматы. Об этом, комментируя утверждение новой версии ГОСТа, сообщает Роскачество.

Документ разграничивает объекты розничной торговли по ключевым критериям, таким как размер торговой площади, специализация ассортимента, формат обслуживания покупателей и особенности применяемых технологических процессов.

Подробно описаны параметры малых объектов, под которыми, в том числе, подразумеваются минимаркеты, торговые павильоны и нестационарные точки. Зафиксированы в в ГОСТе и характеристики гипермаркета, супермаркета (универсама) и магазина-склада. Новые положения вступят в силу с 1 июня 2027 года.

«Принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с бурным ростом электронной коммерции», — подчеркивается в сообщении. Каких-либо деталей самого ГОСТа не приводится.

