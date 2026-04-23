07:40, 23 апреля 2026

В России начал действовать ГОСТ на отопление

В России начал действовать ГОСТ на системы отопления МКД
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов начал действовать в России. Как пишут РИА Новости со ссылкой на Росстандарт, новые требования позволят не только снизить теплопотребление зданий, но и сделать его экономичнее.

«ГОСТ обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания», — пояснили в ведомстве.

Соответственно, ГОСТ устанавливает требования к оборудованию, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления с автоматическим управлением.

Благодаря этому можно будет не только дистанционно контролировать температуру и программировать режимы обогрева, но еще и вести учет тепла в отдельной квартире.

Данные требования в первую очередь касаются проектировщиков, застройщиков и управляющих компаний.

Ранее стало известно, что в одном регионе началась бесплатная установка современного экологического отопительного оборудования в домах частного сектора.

    Последние новости

    ВСУ атакуют Самарскую область вторую ночь подряд. Беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Что известно о последствиях?

    В Китае учитель вырастил более двухсот приемных детей

    «Ясновидящая» не предугадала встречу с российскими полицейскими

    Трампа призвали «завершить начатое» в Иране

    Госдолг двух европейских стран превысил 3 триллиона евро

    США разозлись на Ирак

    Порноактрисы вступились за члена парламента с секс-игрушками

    Многодетная мать в мини-платье прокатилась на скейтборде и вызвала ажиотаж в сети

    Москвичам рассказали о погоде

    Тайвань подписал с США контракты на поставку вооружений на миллиарды долларов

    Все новости
