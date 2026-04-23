В России начал действовать ГОСТ на отопление

ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов начал действовать в России. Как пишут РИА Новости со ссылкой на Росстандарт, новые требования позволят не только снизить теплопотребление зданий, но и сделать его экономичнее.

«ГОСТ обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания», — пояснили в ведомстве.

Соответственно, ГОСТ устанавливает требования к оборудованию, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления с автоматическим управлением.

Благодаря этому можно будет не только дистанционно контролировать температуру и программировать режимы обогрева, но еще и вести учет тепла в отдельной квартире.

Данные требования в первую очередь касаются проектировщиков, застройщиков и управляющих компаний.

