Глава Пентагона Хегсет рассказал о настроениях Трампа по вопросу Украины

Глава Пентагона Хегсет подтвердил приверженность Трампа мирной сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп сохраняет намерение добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом на слушаниях в комитете палаты представителей заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«В конечном счете президент Трамп верит, что должна быть мирная сделка между Россией и Украиной», — сказал министр обороны США. Хегсет также раскритиковал подход предыдущей администрации, назвав его «бесконтрольными» миллиардными выплатами Киеву.

Ранее высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа не смогли вспомнить последнее обсуждение урегулирования конфликта на Украине из-за начавшегося конфликта на Ближнем Востоке. По словам источников Politico, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и предприниматель зять американского лидера Джаред Кушнер, являющиеся ключевыми переговорщиками по Украине, в настоящий момент в основном работают над Ираном. При этом подчеркивается, что оба представителя Белого дома поддерживают контакты с Москвой и Киевом, пусть и в ограниченном формате.

Американские чиновники также указали на снижение интереса Трампа к конфликту на Украине из-за охлаждения отношений со странами Европы после их отказа присоединиться к военной операции против Ирана и разблокированию Ормузского пролива. При этом подчеркивается, что урегулирование украинского кризиса по-прежнему остается важным приоритетом для президента США.