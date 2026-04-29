19:26, 29 апреля 2026

Глава Пентагона Хегсет рассказал о настроениях Трампа по вопросу Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп сохраняет намерение добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом на слушаниях в комитете палаты представителей заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«В конечном счете президент Трамп верит, что должна быть мирная сделка между Россией и Украиной», — сказал министр обороны США. Хегсет также раскритиковал подход предыдущей администрации, назвав его «бесконтрольными» миллиардными выплатами Киеву.

Ранее высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа не смогли вспомнить последнее обсуждение урегулирования конфликта на Украине из-за начавшегося конфликта на Ближнем Востоке. По словам источников Politico, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и предприниматель зять американского лидера Джаред Кушнер, являющиеся ключевыми переговорщиками по Украине, в настоящий момент в основном работают над Ираном. При этом подчеркивается, что оба представителя Белого дома поддерживают контакты с Москвой и Киевом, пусть и в ограниченном формате.

Американские чиновники также указали на снижение интереса Трампа к конфликту на Украине из-за охлаждения отношений со странами Европы после их отказа присоединиться к военной операции против Ирана и разблокированию Ормузского пролива. При этом подчеркивается, что урегулирование украинского кризиса по-прежнему остается важным приоритетом для президента США.

    Последние новости

    В Пентагоне раскрыли полученное Россией преимущество от конфликта на Украине

    Инфляция в России перешла к росту

    Россиянам назвали идеально подходящие для завтрака продукты

    Стал известен недельный заработок звезды «Американского пирога» на OnlyFans

    Признанный нежелательным комик сравнил отношение к женщинам в России и Европе

    Залужный выдумал себе сына и пообещал заставить его вернуть Донбасс

    Ушедший из России автоконцерн объявил о резком снижении прибыли

    Михайлов высказался о своей армии поклонниц

    Среди трех претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ оказались два россиянина

    Новую форму стюардесс американской авиакомпании описали фразой «дешевый пластик»

    Все новости
