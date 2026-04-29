Глава Wizz Air предупредил о рисках банкротства европейских авиакомпаний

Глава Wizz Air заявил о рисках банкротства авиакомпаний из-за цен на топливо

Европейские авиакомпании могут массово обанкротиться уже к сентябрю, если цены на топливо для лайнеров не снизятся, заявил глава венгерского лоукостера Wizz Air. Его слова приводит РИА Новости.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке стоимость топлива увеличилась вдвое, с 831 до 1,8 тысячи долларов за тонну, отметил руководитель лоукостера в Венгрии. Соответствующий ценник может сохраняться еще полтора года, даже если поставки через Ормузский пролив восстановятся, предупредил он.

Высокими риски являются в том числе для национальных компаний Европы, включая British Airways и Air France. Но и перевозчики, готовые к финансовым трудностям, могут урезать количество рейсов, указал гендиректор Wizz Air.

Ранее сообщалось, что оппозиция Германии и Греции обратилась к властям своих стран с требованием разрешить поставки российского авиатоплива. Причиной стала нехватка данного вида горючего. Стабилизировать цены перед началом туристического сезона призвал греческий депутат Кириакос Велопулос. Немецкая оппозиция же предложила смягчить антироссийские санкции, чтобы решить массовую проблему отмены авиарейсов.