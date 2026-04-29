Информация о штрафе за второй телефон для MAX оказалась шуточной новостью

В сети распространили шуточную новость о якобы штрафах за второй телефон для MAX

В соцсетях под видом подлинной информации распространилась шуточная новость о том, что россиянам якобы грозит штраф и уголовная ответственность за второй телефон для установки мессенджера MAX.

Первоисточником выступил Telegram-канал «А вот мой Яндекс-кошелек». В публикации утверждается, что наличие отдельного телефона для установки мессенджера MAX может являться основанием для возбуждения уголовного дела по статье 237 УК РФ и штрафа до 300 тысяч рублей.

Также приводится цитата, как утверждается, члена Ассоциации юристов России Ильи Купермана. «Отдельный телефон для отечественного мессенджера может рассматриваться как попытка сокрытия информации. Данная статья предусматривает наказание как в виде штрафа, так и лишения свободы до 2 лет, однако второе пока маловероятно», — якобы заявил юрист.

Новость об угрожающей россиянам ответственности из-за второго телефона для MAX является шуточной. Telegram-канал «А вот мой Яндекс-кошелек», опубликовавший ее первым, специализируется на пародийных новостях. «Пародия, сатира на политическую действительность», — говорится в описании канала.

На официальном сайте Ассоциации юристов России и в ее группе во «ВКонтакте» не упоминается юрист Илья Куперман. Кроме того, в СМИ отсутствуют другие комментарии от обозначенного спикера. Вкупе со спецификой канала это указывает на то, что данный юрист был выдуман.

В публикациях упомянута статья 237 Уголовного кодекса России. Однако данная норма не может быть применена к случаям наличия второго телефона для мессенджера, поскольку в статье идет речь о сокрытии информации об обстоятельствах, которые создают опасность для жизни или здоровья людей. Очевидно, что использование гражданином дополнительного смартфона в целях, не нарушающих закон, не подпадает под эту норму.

Кроме того, в российском законодательстве в принципе отсутствует норма, которая запрещала бы гражданам иметь дополнительный гаджет для установки тех или иных приложений.

Утверждения о том, что россиянам грозит уголовная ответственность за второй телефон для отечественного мессенджера, не распространились в СМИ, а публиковались преимущественно в Telegram.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».