Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:17, 29 апреля 2026Силовые структуры

Из бюджета российского региона сотрудник мэрии похитил 20 миллионов рублей

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кемеровской области в Кузбассе правоохранители задержали чиновника администрации Ленинск-Кузнецкого округа и директора коммерческой организации за похищение из бюджета 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанным предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Их планируют арестовать.

По версии следствия, с 1 марта по 31 декабря 2025 года фигуранты похищали деньги из бюджета, завышая стоимость ремонта и содержания дорожно-мостового хозяйства в округе. Они также включили в отчеты расходы, которые не предусматривались муниципальным контрактом. Предварительная сумма ущерба от их действий превысила 20 миллионов рублей.

Ранее во Владивостоке суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) за взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного ВСУ региона России в двух тысячах километрах от границы

    Летательный аппарат НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

    Участница хищения миллиарда из бюджета России с украшениями Cartier попала на видео

    В Туапсе началась эвакуация людей из домов рядом с НПЗ

    Желание премьер-министра Португалии пригласить Путина на G20 испугало ЕС

    Трутнев потребовал объяснить цены на яблоки на Чукотке

    Умерова вызвали на разговор из-за публикации его разговора с Миндичем

    Турецкого боксера дисквалифицируют из-за драки после боя с россиянином

    Волочкова рассказала о нерушимой связи с Басковым

    Мишустин утвердил решение о досрочном возвращении Минфина на валютный рынок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok