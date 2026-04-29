Из бюджета российского региона сотрудник мэрии похитил 20 миллионов рублей

В Кузбассе правоохранители задержали чиновника мэрии за хищение 20 млн рублей

В Кемеровской области в Кузбассе правоохранители задержали чиновника администрации Ленинск-Кузнецкого округа и директора коммерческой организации за похищение из бюджета 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанным предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Их планируют арестовать.

По версии следствия, с 1 марта по 31 декабря 2025 года фигуранты похищали деньги из бюджета, завышая стоимость ремонта и содержания дорожно-мостового хозяйства в округе. Они также включили в отчеты расходы, которые не предусматривались муниципальным контрактом. Предварительная сумма ущерба от их действий превысила 20 миллионов рублей.

Ранее во Владивостоке суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) за взятки.