09:32, 29 апреля 2026

Взятка в два миллиона рублей стоила российскому чиновнику десяти лет свободы

Во Владивостоке суд приговорил экс-замглавы дальневосточного Ростехнадзора
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) за взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Экс-чиновника оштрафовали на пять миллионов рублей и взыскали сумму полученных взяток. Он признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, чиновник систематически получал деньги за действия в интересах взяткодателя, используя свои должностные полномочия. Таким образом он получил 24 взятки на 1,7 миллиона рублей.

Ранее Забайкальский районный суд вынес приговор бывшему главному инженеру отделения Читинского филиала «Росгранстрой».

