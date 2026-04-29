Взятка в два миллиона рублей стоила российскому чиновнику десяти лет свободы

Во Владивостоке суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) за взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Экс-чиновника оштрафовали на пять миллионов рублей и взыскали сумму полученных взяток. Он признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, чиновник систематически получал деньги за действия в интересах взяткодателя, используя свои должностные полномочия. Таким образом он получил 24 взятки на 1,7 миллиона рублей.

