Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:47, 22 апреля 2026

Превышающая миллион рублей взятка стоила инженеру 15 лет свободы

В Забайкалье суд приговорил к 15 годам экс-инженера филиала «Росгранстрой»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Забайкальский районный суд вынес приговор бывшему главному инженеру отделения Читинского филиала «Росгранстрой». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Экс-инженера приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 39 миллионов рублей. Его признали виновным по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Полученные в качестве взятки 1,3 миллиона рублей конфискованы.

По версии следствия, в 2024-2025 годах чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в размере более 1,3 миллиона рублей. Взамен он должен был обеспечить беспрепятственную приемку и своевременную оплату работ по техническому содержанию международного автомобильного пункта пропуска «Забайкальск». Кроме того, фигурант незаконно сдал в аренду часть гаража, принадлежащего учреждению, получив за это от предпринимателя 495 тысяч рублей.

Ранее в Карачаево-Черкесии суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего инспектора отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по региону, которая разработала мошенническую схему с мигрантами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok