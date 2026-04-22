Превышающая миллион рублей взятка стоила инженеру 15 лет свободы

В Забайкалье суд приговорил к 15 годам экс-инженера филиала «Росгранстрой»

Забайкальский районный суд вынес приговор бывшему главному инженеру отделения Читинского филиала «Росгранстрой». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Экс-инженера приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 39 миллионов рублей. Его признали виновным по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Полученные в качестве взятки 1,3 миллиона рублей конфискованы.

По версии следствия, в 2024-2025 годах чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в размере более 1,3 миллиона рублей. Взамен он должен был обеспечить беспрепятственную приемку и своевременную оплату работ по техническому содержанию международного автомобильного пункта пропуска «Забайкальск». Кроме того, фигурант незаконно сдал в аренду часть гаража, принадлежащего учреждению, получив за это от предпринимателя 495 тысяч рублей.

