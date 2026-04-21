Экс-правоохранитель отделалась условным сроком за схему с мигрантами

В Карачаево-Черкесии суд приговорил экс-полицейского за аферы с мигрантами

В Карачаево-Черкесии суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего инспектора отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по региону, которая разработала мошенническую схему с мигрантами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщину также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье 290 УК РФ.

По версии следствия, в 2023 году знакомые предложили женщине за деньги помогать с оформлением миграционных документов для иностранцев. Согласившись, она в период с апреля по сентябрь 2023 года, используя служебное положение, организовывала прием документов вне очереди и ускоряла процесс оформления и выдачи патентов. Общая сумма взяток превысила 50 тысяч рублей. За эти деньги она оформила трудовые патенты семи иностранным гражданам.

