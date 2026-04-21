Экс-правоохранитель отделалась условным сроком за схему с мигрантами

14:37, 21 апреля 2026

В Карачаево-Черкесии суд приговорил экс-полицейского за аферы с мигрантами
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

В Карачаево-Черкесии суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего инспектора отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по региону, которая разработала мошенническую схему с мигрантами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщину также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье 290 УК РФ.

По версии следствия, в 2023 году знакомые предложили женщине за деньги помогать с оформлением миграционных документов для иностранцев. Согласившись, она в период с апреля по сентябрь 2023 года, используя служебное положение, организовывала прием документов вне очереди и ускоряла процесс оформления и выдачи патентов. Общая сумма взяток превысила 50 тысяч рублей. За эти деньги она оформила трудовые патенты семи иностранным гражданам.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал двух заместителей руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Сергея Хренова и Евгению Клименко по делу о получении взяток в особо крупном размере.

